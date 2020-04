LIVE. Paus leidt processie op volledig leeg Sint-Pietersplein - Cruiseschip met 128 besmette passagiers meert aan in Uruguay kv

11 april 2020

04u00

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 • Er werden gisteren 496 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 3.019 doden bracht. Er werden ook 1.684 nieuwe besmettingen vastgesteld.

• Het wordt voor de woonzorgcentra een “heet weekend” , wanneer de resultaten van de coronatests bekend zullen worden.

• In Rome heeft de Paus het paasweekend ingezet met de Goede Vrijdag-processie op een compleet leeg Sint-Pietersplein .



Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



