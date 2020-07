LIVE. Overlegcomité van start - Opnieuw forse stijging in besmettingen

Redactie

19 juli 2020

07u23

32

Het aantal besmettingen in ons land blijft stijgen. Vandaag meldt Sciensano dat er gemiddeld 143 besmettingen per dag worden geregistreerd, een stijging van 61 procent. Over dat stijgende aantal besmettingen zal ook het Overlegcomité zich vandaag buigen. Er moet vooral beslist worden of de geplande Veiligheidsraad op donderdag wordt vervroegd, maar er zouden ook vandaag al beslissingen over maatregelen kunnen volgen.