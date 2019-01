LIVE. Opnieuw sneeuw in het land: oppassen voor gladde wegen, het belooft moeilijke ochtendspits te worden

Code geel tot zeker 14 uur vanmiddag

ADN

23 januari 2019

06u35

30

Het is opnieuw aan het sneeuwen in ons land en het belooft een moeilijke ochtendspits te worden. Een zone van sneeuwbuien sleept deze voormiddag voornamelijk over het westen en het centrum van België. Daarna wordt het geleidelijk droog. Code geel blijft wel zeker tot 14 uur vanmiddag van kracht, het blijft dus oppassen voor gladde wegen.