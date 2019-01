LIVE. Opnieuw “duizenden klimaatspijbelaars” op de been in Brussel, opstootje met leden ‘Schild & Vrienden’ die pleiten voor kernenergie HA

31 januari 2019

10u30

Bron: Belga 4 Er zijn opnieuw honderden tot duizenden klimaatspijbelaars op de been in Brussel voor de vierde ‘Spijbelen voor het klimaat’ van Youth for Climate. De jongeren vertrokken rond 11 uur aan Brussel-Noord en stappen via een nieuwe route naar Brussel-Zuid. In de Pachecolaan kwam het even tot een opstootje tussen de manifestanten en een vijftal leden van Schild & Vrienden, die pleiten voor verdere investeringen in kernenergie. Oprichter Dries Van Langenhove werd niet gespot op de betoging.

Of de spijbelaars deze week ook aan hun recordaantal van 35.000 deelnemers komen, lijkt sterk. Maar het is duidelijk dat de klimaatzaak opnieuw een grote massa scholieren naar Brussel heeft gelokt. De deelnemers zijn erg enthousiast en zijn opnieuw gewapend met originele slogans om hun eis voor een beter Belgisch klimaatbeleid duidelijk te maken.



De manifestanten verzamelden ditmaal niet aan Brussel-Centraal, maar aan het treinstation Brussel-Noord. Van daaruit stappen ze door het centrum naar Brussel-Zuid. Momenteel bezetten ze de brede Kruidtuinlaan. Op deze kaart van de politie is te zien waar de betogers zich bevinden:

De klimaatjongeren krijgen zoals elke week steun van een delegatie senioren van “Grootouders voor het klimaat” en deze week ook hun Franstalige aanhangers van “Grand-parents pour le climat”.



“We zijn hier uit grote zorg voor onze kleinkinderen. Zij zijn bang en komen op straat en daar hebben ze groot gelijk in. Als we horen en zien wat hen te wachten staat, kunnen we niet thuis blijven”, zegt grootouder voor het klimaat Hugo Van Dienderen.



“Er zijn de bosbranden, de overstromingen en de droogte. En de wetenschappers zeggen dat het nog veel erger zal worden. Er is geen wetgevend kader om het ambitieus en rechtvaardig aan te pakken. We vinden net zoals de jongeren dat de sterkste schouders het probleem mee moeten dragen.”

Ook wetenschappers steken de bosbrossers een hart onder de riem. In een open brief pleiten meer dan 3.400 academici, onder wie vooraanstaande klimaatexperts als Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Huybrechts, ervoor dat de regeringen in ons land de klimaatambities verscherpen. “Want we staan mijlenver van de doelstellingen”, klinkt het.

Door de klimaatmars is een aantal buslijnen van de MIVB verstoord. In onderstaande tweet en op de website van de MIVB lees je welke lijnen er precies getroffen zijn.

Nieuwe klimaatmars van jongeren in Brussel om 11 uur. Bus 14, 20, 29, 33, 38, 46, 47, 48, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 71, 78, 86, 88 en 95 lokaal verstoord. We versterken ons net indien nodig.https://t.co/am3uK3MYfT#mivb #youthforclimate @zpz_polbru STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link

Ook aan de woning van Energieminister Marie Christine Marghem (MR) in Doornik is er vanochtend betoogd door spijbelende scholieren. De manifestatie “Donderdag kan ik niet, ik heb het klimaat!” was een initiatief van enkele lokale jeugdorganisaties en trok tussen de 80 en 100 deelnemers. De jonge betogers hadden geen contact met Marghem.

