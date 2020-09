LIVE. Openingszitting Vlaams Parlement: minister-president Jan Jambon legt Septemberverklaring af HLA

28 september 2020

13u55

Bron: Belga 6 Deze namiddag opent het Vlaams Parlement het nieuwe zittingsjaar met de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Die verklaring van de regering-Jambon zal voor een belangrijk stuk in het teken staan van het Vlaamse relancebeleid na corona. De vraag is hoeveel middelen de regering zal vrijmaken voor die relance en hoe groot het tekort in 2021 zal blijven na het donkerrode tekort van 6,6 miljard euro dit jaar. Volg de openingszitting hier live vanaf 14 uur.



Traditioneel trapt het Vlaams Parlement op de vierde maandag van september het parlementaire jaar op gang. Omdat parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) een coronatest moet afleggen, mag Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter als ‘nestor’ de zitting openen - geflankeerd door de twee jongste parlementsleden, Filip Brusselmans en Adeline Blancquaert, die beiden net als Dewinter zetelen voor het Vlaams Belang

Na de eedaflegging van twee nieuwe parlementsleden, Bart Van Hulle (Open Vld) en Rita Moors (N-VA), die de plaats innemen van de nieuwe provinciegouverneurs Carina Van Cauter (Open Vld) en Jos Lantmeters (N-VA), is het de beurt aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die namens de Vlaamse regering de Septemberverklaring zal afleggen. Daarin schetst de regering traditiegetrouw de maatschappelijke situatie in Vlaanderen en geeft ze meteen ook de krachtlijnen van de begroting voor volgend jaar. Het is vooral uitkijken naar het relanceplan dat de regering beloofd heeft. Dat plan moet een antwoord zijn op de rapporten die het economisch en maatschappelijk relancecomités afgelopen zomer hebben afgeleverd. Het plan heeft de ambitie om de Vlaamse economie en samenleving zuurstof te geven na de coronacrisis.

Twee dagen na de Septemberverklaring, op woensdag 30 september, zal het parlement plenair in debat gaan over de verklaring. Na dit debat stemt het parlement over de Septemberverklaring.



