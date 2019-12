LIVE. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is te gast in VTM NIEUWS na kritiek van N-VA en CD&V ttr

02 december 2019

18u50

Bron: VTM NIEUWS 3 Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is vandaag te gast in VTM NIEUWS. Nadat informateur Paul Magnette de paars-groene partijen afgelopen weekend bij elkaar had geroepen, zonder CD&V en N-VA, waren vandaag alle ogen gericht op de liberalen van Open Vld. Welke richting kiest de partij: paars-geel of paars-groen? Open Vld wil op dit moment nog geen keuze maken. CD&V en N-VA haalden vandaag scherp uit naar de liberalen, maar Rutten laat zich niet onder druk zetten. Volg hieronder live de uitzending:

Binnen Open Vld zijn er twee kampen over de te volgen weg: paars-groen, zonder N-VA, of paars-geel, mét N-VA. Na de vergadering van de paars-groene partijen is er een frictie tussen de top van N-VA en Open Vld ontstaan. “Ze laten al veertien dagen niets meer weten aan ons. We hebben altijd fijn onderhandeld om die Vlaamse regering te maken. We hadden ook een overeenkomst om de logica van de Vlaamse regering - die toch gericht is op competitiviteit, jobcreatie en economisch herstel - door te trekken op federaal vlak. Plotseling word je dan eigenlijk in de rug geschoten en gaan ze achter je rug met anderen onderhandelen. Daar stelt zich wel een probleem”, reageerde N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Ook CD&V-onderhandelaar Koen Geens haalde eerder deze ochtend scherp uit naar de paars-groene optie en de liberalen. Hij begreep naar eigen zeggen niet “hoe de liberalen zich hier in kunnen vinden”. “De houding van Open Vld is voor mij een enigma (een groot raadsel, red.). Het is een raadsel hoe je je als liberale partij die in de Vlaamse regering zit - die toch op budgettaire orthodoxie gesteld is - daarin kunt vinden.”

Open Vld-voorzitster Rutten benadrukte na afloop van het partijbureau vandaag dat ze zich geen keuze laat opdringen “door anderen die menen in onze plaats iets te moeten bepalen”. Daarnaast zei ze dat vooral de liberale inhoud primeert. Ook vicepremier Alexander De Croo volgt die mening. “Op basis van wat inhoudelijk kan, zullen wij de keuze maken en niemand anders", klonk het.

Magnette moet pas over een week terug naar de koning.