LIVE. Open Vld vindt werk informateur Magnette “nog niet voldoende”, maar schiet paars-groen niet af

De Wever haalt snoeihard uit naar liberalen: “Schade is gigantisch door geknoei, regeringsvorming moeilijker dan ooit”

TT SPS

09 december 2019

13u00

130

Vandaag om 15.30 uur brengt informateur Paul Magnette (PS) bij koning Filip opnieuw verslag uit over de gesprekken die hij met de politieke partijen gevoerd heeft over de vorming van een federale regering. Het is koffiedik kijken of de koning Magnettes opdracht nog eens zal verlengen of iemand anders het veld instuurt. Het is vooral uitkijken naar wat Open Vld doet. Gaat de partij voor paars-groen of wil ze paars-geel toch een kans geven? Volg de laatste ontwikkelingen uit de Wetstraat hier.