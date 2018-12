LIVE. Open Vld en cdH mochten al op de koffie bij koning Filip, De Wever en Di Rupo spreken staatshoofd deze namiddag

19 december 2018

De val van de regering-Michel II bleek dus toch onvermijdelijk. Premier Charles Michel is gisteravond door de koning in audiëntie ontvangen om het ontslag van zijn regering aan te bieden. De koning houdt het ontslag in beraad en begon deze voormiddag met consultaties. Intussen is het doorschuiven van de zwartepiet begonnen, terwijl de meeste partijen geen vervroegde verkiezingen willen. Volg hier alle ontwikkelingen op de voet.