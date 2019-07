LIVE. Opdracht informateurs Reynders en Vande Lanotte opnieuw verlengd, volg hier de persconferentie FVI DDW

29 juli 2019

14u19

Bron: Belga 0 De opdracht van de federale informateurs is opnieuw verlengd. Didier Reynders en Johan Vande Lanotte blijven aan zet tot zeker 9 september. Volg hieronder de persconferentie.

Het duo ging bij de koning verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang in hun informatieopdracht. Die oogt redelijk beperkt: zondag kregen de informateurs wel voor het eerst de rivalen N-VA en PS rond de tafel, maar deze middag was er al een nieuwe verklaring van PS-kopstuk Paul Magnette dat zijn partij nog altijd niet van plan is met N-VA te besturen. Toch gaat de opdracht verder. Zolang PS-voorzitter Elio Di Rupo de preformatiegesprekken niet afbreekt, zien de informateurs ruimte om door te gaan. (DDW)