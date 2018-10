LIVE: Onze analist Luc Van der Kelen volgt alle uitslagen op de voet: "Vlaanderen wordt een tweestromenland: verschillen tussen Antwerpen en de rest worden groter en groter" Luc Van der Kelen

14 oktober 2018

14u30 1 Heel de dag lang loodst politiek analist Luc Van der Kelen ons door de lokale en provinciale verkiezingen. In deze liveblog deelt hij zijn bevindingen en conclusies en becommentarieert hij de stroom aan verkiezingsresultaten op geheel eigen manier.

Maar eerst: zelf gaan stemmen

Het is halftwaalf en ik heb gestemd in Schoten, waar ik woon. Gemeente van Marie-Rose Morel, weet u nog wel. Ze haalde in 2006 een dikke dertiger, maar dat volstond niet om burgemeester(es) te worden. Bij het einde van deze kiescampagne moest ik nog wel eens aan haar denken.

De sfeer in het kiesbureau was zonnig vanochtend. Maar Schoten blijft wat het was. Achter ons stond een dametje van rond de 70 af te geven op de politici. Het ruziegemaak van de kopstukken in de debatten kon ze niet verdragen. Ze moest maar één lijstnummer onthouden. Twee, zei ze. De N-VA dus. En Kris Peeters was bij haar de gebeten hond. Maar dat hij niet op de lijst stond in Schoten, maar wel in Antwerpen, dat was haar even ontgaan.

Op de tv werden eerste keer-kiezers, de millennials, ondervraagd over hun politieke voorkeur. Er waren erbij die de begrippen links en rechts door elkaar haalden. Van het Vlaams Belang wisten ze wel dat het een extreme partij is, maar was dat nu extreem-rechts of extreem-links, op die vraag was het antwoord niet eenduidig.

Dit zijn de moeilijkste ogenblikken voor een politicus. Het spel is bijna gespeeld maar het vonnis van de kiezer kennen de politici nog niet. Hebben ze nog een toekomst ? Verrassingen zullen er ongetwijfeld zijn. Die zijn er altijd. Wordt het een groene zondag ? Moet Bart De Wever inleveren en hoeveel? Of wordt Kris Peeters een “dead man walking”.

Deze verkiezing is een generale repetitie voor de volgende, op 26 mei 2019. Dat is over acht maanden en wie nu faalt, zal het heel moeilijk hebben om tegen dan te herstellen van de klap.

Natuurlijk zullen de uitslagen in de steden hun invloed krijgen op het beleid in Vlaanderen en België. Welke partij van de Zweedse coalitie het slecht doet, zal geneigd zijn om een tandje bij te steken. Dan zal premier Michel het moeilijk krijgen.

Nog even en we weten het, vanavond, op de warmste 14de oktober ooit.