LIVE. Ontslagnemende regering-Wilmès krijgt van oppositiepartijen volmachten om coronacrisis aan te pakken TT ARA IVDE

15 maart 2020

20u40

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, De Tijd 24 De huidige ontslagnemende regering-Wilmès (MR, CD&V en Open Vld) krijgt van een brede waaier aan oppositiepartijen in het federale parlement steun om tijdelijk volmachten in te zetten om de coronacrisis aan te pakken. Daarover zijn in totaal negen partijen het eens: het gaat om de socialistische (PS, sp.a), liberale (MR, Open Vld), christendemocratische (CD&V, cdH) en groene (Groen, Ecolo) familie en N-VA. Dat is in onderhandelingskringen bevestigd aan onze redactie. Het akkoord wordt later voorgesteld op een persconferentie. De piste van een noodregering met PS en N-VA, of een uitbreiding van de huidige regering, is van tafel. U kan de persconferentie hier live volgen.

De oppositiepartijen zijn na lang onderhandelen bereid externe steun te verlenen aan de huidige ontslagnemende ploeg van MR, CD&V en Open Vld. De regering-Wilmès zou daarbij volmachten (zie verder) van het parlement krijgen om de coronacrisis “snel en efficiënt" aan te pakken. Die volmachten zijn beperkt in de tijd (zes maanden of korter) en gaan enkel over de aanpak van de coronacrisis. Ook de N-VA zou mee aan boord zijn van het scenario, is ons bevestigd. De ‘gewone’ formatiepogingen worden ondertussen opgeschort.



Sinds 14 uur zaten de voorzitters van zes partijen - N-VA, PS, MR, CD&V, Open Vld en sp.a - rond de tafel in de Wetstraat. Later vanavond sloten ook de groenen en de Franstalige humanisten zich aan. Dat brengt het totaal op negen partijen, die samen een heel ruime meerderheid van 127 zetels op 150 in de Kamer hebben.

Geen tijdelijke noodregering

Het scenario van een tijdelijke noodregering met PS en N-VA werd vanmorgen afgeschoten door PS. “Het gaat niet om de vorming van een nieuwe regering” aldus partijvoorzitter Paul Magnette. “We zitten middenin een grote crisis. De enige prioriteit moet zijn om de coronacrisis aan te pakken en de mensen te verzorgen... We zeggen: ‘Laat ons geen tijd verliezen’. Er zijn een (federale) regering en deelstaatregeringen.” De PS wilde wel de huidige regering in lopende zaken steun aanbieden vanuit het parlement, om de nodige coronamaatregelen te nemen.



Ook de MR was gewonnen voor die formule. “Het zou onverantwoord zijn om van generaal te veranderen tijdens de oorlog”, aldus voorzitter Georges-Louis Bouchez op RTL vanmorgen. Voor de Franstalige liberalen, maar ook voor de PS, kon er geen sprake van zijn op dit moment een regeringswissel door te voeren met de bijbehorende nieuwe ministerposten en kabinetswissels, en dus veel tijdverlies tot gevolg. Zo vindt men dat bijvoorbeeld Maggie De Block (Open Vld) absoluut op Volksgezondheid moet blijven, en van premier Wilmès geeft zelfs de PS aan dat ze de crisis momenteel goed aanpakt.

Intussen hadden ook de groenen laten weten dat ze de coronamaatregelen wilden steunen. Magnette had het over “40 zetels" van socialisten en groenen die hij aan de huidige regering wilde aanbieden. Ook andere partijen hadden vanavond naar verluidt oren naar het argument dat in volle crisis de huidige ploeg vervangen door een nieuwe, onbegonnen werk is.

Nous avons besoin de continuité. Le PS est constructif: nous soutiendrons depuis le Parlement toutes les mesures proposées par le gouvernement fédéral et qui sont nécessaires pour faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences. #COVID19BE #begov #coronavirusbelgium Parti Socialiste(@ PSofficiel) link

Wat zijn volmachten?

Bij een zogenaamde volmachtenwet gaat het parlement akkoord om een deel van zijn bevoegdheden tijdelijk, voor de duur van een bepaalde crisis, af te staan. De regering moet voor elke beslissing dan niet langer telkens naar de Kamer komen om een meerderheid te vragen en kan sneller regeren met gewone koninklijke besluiten, die geen goedkeuring van het parlement nodig hebben. Volmachten kunnen in de Belgische wet slechts hoogst uitzonderlijk worden verleend aan de regering. Zo kreeg de toenmalige regering in 2009 ook een tijdlang volmachten om indien nodig snel te kunnen optreden tegen de Mexicaanse griep als die zou evolueren tot een wereldwijde pandemie, wat uiteindelijk niet gebeurde.

In de jaren 90 gebruikte toenmalig premier Jean-Luc Dehaene het systeem om België op tijd klaar te stomen voor de toetreding tot de euro. In tijdens de regeringen-Martens, die een economisch herstelbeleid moest voeren, werd er bij momenten met volmachten geregeerd.

Vanmiddag tweette N-VA-Kamerlid Theo Francken al een duidelijke hint over een mogelijk gebruik van de volmachtenwet. Samen met enkele bladzijden uit de memoires van Dehaene over ‘bijzondere machten’ - en over de communautaire ‘dialoog van gemeenschap tot gemeenschap’ van begin jaren 90 - postte hij de zin ‘Panta rhei’ ofwel ‘Alles beweegt’.

Panta rhei. pic.twitter.com/VpqcI0BLxU Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link