LIVE. Ongeziene opkomst: 35.000 spijbelende jongeren trekken door Brussel voor derde klimaatbetoging HA

24 januari 2019

12u34

Bron: Belga, VTM NIEUWS, eigen berichtgeving 47 De derde klimaatmars van Youth for Climate is een gigantisch succes. Circa 35.000 spijbelende jongeren trekken momenteel door de straten van Brussel om een ambitieuzer Belgisch klimaatbeleid te eisen. Niemand weet nog waar dit zal eindigen, maar bezielster Anuna De Wever durft luidop te dromen: “Ik denk dat wij misschien uiteindelijk ooit de grootste klimaatmars zullen houden en dan ziet iedereen tot wat de Belgische jeugd in staat is.”

Het enthousiasme bij de klimaatbrossers lijkt nog niet af te nemen, integendeel. Ongeveer 35.000 betogers stappen vandaag mee in de mars, bevestigt de politie op Twitter. Ter vergelijking: vorige week daagden 12.500 jongeren op. De eerste editie lokte zo’n 3.000 scholieren naar de hoofdstad.

Comptage officiel manifestation #YouthforClimate #Bruxelles : 35.000 participants avec les retardataires

Officiële telling van de betoging #YouthforClimate #Brussel : 35.000 deelnemers met de laatkomers inbegrepen PolBru(@ zpz_polbru) link

“Hier bestaat geen herexamen voor”

De jonge manifestanten brachten opnieuw massaal veel protestborden mee. “There is no planet B”, “Don’t fuck your mother earth”, “Liever nu buizen dan naar Mars verhuizen” en “Hier bestaat geen herexamen voor” zijn maar enkele van de duizenden opschriften die de lucht sieren. Maar de gemeenschappelijke boodschap is duidelijk: een ambitieuzer klimaatbeleid voor een betere toekomst voor deze generatie.



De kop van de mars van heeft inmiddels zijn eindpunt, het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal, bereikt. Langs het parcours van de betoging blijven volwassenen staan om foto’s van de massa te nemen of om de scholieren aan te moedigen.

“Grootste klimaatmars ooit?”

Organisatrice Anuna De Wever is in de wolken met de opkomst. “Ik ben altijd voorzichtig, maar de eerste keer zeiden ze ‘het is leuk voor een keer’ en bij de tweede mars zeiden ze dat ik niet meer mocht verwachten dan dat. Wie weet eindigt dit in grootste klimaatmars ooit.”

De mars is bovendien een manier voor de jongeren om hun creativiteit te tonen, dat is duidelijk te zien aan de borden met originele slogans. “We hebben daar deze week enorm hard op ingezet en we zijn enorm blij dat we hen bereikt hebben”, aldus nog Anuna.

“Doorgaan tot aan verkiezingen”

Het is duidelijk dat Youth for Climate een nationale beweging op gang heeft gebracht, zo nemen er vandaag voor het eerst ook hogeschool- en universiteitsstudenten deel aan de betoging. “Mogelijk is hun opkomst nog niet in groten getale, want nog heel veel van hen hebben nog examens”, zegt Laura Cools, initiatiefneemster van Students for Climate.

Ook de studenten zijn van plan om elke week te betogen tot aan de verkiezingen in mei. De nieuwe beweging Students for Climate is nog volop in opbouw en werkt vooral naar hun eigen protest van 14 februari toe. Dan hoopt het tienduizenden studenten op de been te krijgen.

“Grootouders voor het klimaat”

In de stoet zijn naast jongeren ook opnieuw senioren te zien, want voor de derde week op rij krijgen de klimaatspijbelaars de steun van “Grootouders voor het klimaat”.

Het is ook duidelijk dat er veel meer Franstalige slogans opduiken en ook de Waalse scholieren en studenten deze week sterk aanwezig zijn.

“Het succes en de weerklank werd steeds groter en dat heeft ons geïnspireerd”, zegt de 17-jarige Augustin uit Louvain-La-Neuve. “Veel Waalse scholen verbieden het nog om deel te nemen aan de mars, maar wij hebben een petitie ingediend bij onze directeur om onze deelname af te dwingen. Het is onze taak om naar school te gaan, maar ook om ons klimaat te beschermen”, aldus Augustin.

Ook klimaatprotest in Antwerpen en Luik

Ook in Antwerpen krijgt de klimaatactie van vorige week navolging. Toen verzamelde een honderdtal spijbelende scholieren op de Groenplaats, voorzien van mondmaskers en spandoeken. Een delegatie werd ontvangen door de Antwerpse schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) en schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a).

“We gaan van het Operaplein naar de Groenplaats wandelen, waar iemand van de Universiteit Antwerpen een woordje uitleg zal geven over de klimaatverandering”, zegt Warre Germis van het Stedelijk Lyceum Groenhout in Berchem.

In Luik trekken jongeren vandaag eveneens de straat op voor een beter klimaatbeleid.