LIVE. Ondanks maatregelen toch meer verkeer op de weg volgens Touring, laagste aantal doden in Italië in drie weken

• De voorbije 24 uur werden in ons land 268 nieuwe overlijdens gerapporteerd. Het goede nieuws is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stabiliseert.• Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zit een versoepeling van de maatregelen er nog niet in. Hij benadrukte ook dat er geen ‘coronabelasting’ zal komen.• Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt voor een te lakse houding: “Een Wuhan-style lockdown komt dichterbij door wangedrag”• De Franse president Emmanuel Macron wil volgens Franse media morgen nog strengere maatregelen opleggen voor de bestrijding van het nieuwe coronavirus.