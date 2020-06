LIVE. Nationale Veiligheidsraad van start voor “lange zitting met niet enkel goed nieuws”: hier valt vandaag een beslissing over

24 juni 2020

De Nationale Veiligheidsraad zit sinds 9 uur opnieuw samen om zich te buigen over nieuwe versoepelingen in de corona-epidemie. Op tafel liggen verschillende maatregelen zoals het sluitingsuur van de cafés, de bubbel van tien vrienden per week, maar ook de eventsector, pretparken, zwembaden, sauna’s, cateraars, feestzalen en markten. Ook wordt uitgekeken naar de mogelijke verplichting van een mondmaskers in de winkels. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) maakt zich op voor een “lange zitting”. Volg alle ontwikkelingen hier live.