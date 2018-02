LIVE: mis niets van de carnavalstoet in Aalst

11 februari 2018

12u55

Het is zover: in Aalst is om 13 uur de aftrap gegeven van de negentigste carnavalstoet. Nog tot dinsdag vinden er in de Ajuinstad feestelijkheden plaats. Wie er vandaag niet kan bij zijn, maar toch wil meegenieten van één van Vlaanderens bekendste volksfeesten, kan de stoet LIVE volgen via deze video: