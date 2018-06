LIVE: Minstens 2.000 aanwezigen trekken in Witte Mars door straten van Luik na aanslag Gunter Van Stappen

03 juni 2018

11u35

Bron: VTM NIEUWS 0 In Luik wordt vandaag een optocht georganiseerd voor de slachtoffers van de aanslag afgelopen dinsdag. De mars wordt georganiseerd door de vrienden van Cyril Vangriecken, een van de drie slachtoffers. Volg de mars hier live mee vanaf 12.00 uur.

Benjamin Herman (31), een gedetineerde met penitentiair verlof, schoot dinsdagochtend twee politieagentes met dienst en een 22-jarige jongeman in een auto dood. Hij opende ook het vuur op andere agenten die ter plaatse kwamen en verwondde vier van hen, allen zijn buiten gevaar.

Er kwam heel wat kritiek op het feit dat Benjamin Herman de aanslag in Luik kon plegen terwijl hij op penitentiair verlof was. Hermans naam was namelijk al in verschillende rapporten van Staatsveiligheid opgedoken, en twee dagen vóór de aanslag, waarschuwde een cipier van de gevangenis in Marche-en-Famenne nog voor zijn gedrag. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kwam in het oog van de storm terecht, maar blijft wel aan als minister.