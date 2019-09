LIVE. Meyrem Almaci wil zichzelf opvolgen als Groen-voorzitster TT

06 september 2019

09u18

Bron: Belga 16 Groen-voorzitster Meyrem Almaci is volgende maand kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de partij. Dat heeft ze bekendgemaakt op een persconferentie in Sint-Niklaas. Almaci neemt het op tegen Vlaams fractieleider Björn Rzoska.

Groen kiest tijdens een nationaal toekomstcongres op 18 en 19 oktober een nieuwe voorzitter. Voorlopig was Vlaams fractieleider Björn Rzoska de enige officiële kandidaat. Hij koos de Mechelse Rina Rabau als running mate, die ondervoorzitster van de partij zou worden indien Rzoska het haalt.

Huidig voorzitster Meyrem Almaci liet tot vandaag niet in haar kaarten kijken. Dat doet ze nu dus wel: de Antwerpse, die sinds 2014 voorzitter is, wil gaan voor een tweede mandaat.

De West-Vlaming Jeremie Vaneeckhout is momenteel ondervoorzitter bij Groen, hij is geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Almaci trekt met Dany Neudt als kandidaat-ondervoorzitter naar de verkiezingen. Neudt is vandaag kabinetschef van de Gentse schepen Bram Van Braeckevelt.

De federale en Vlaamse verkiezingen in mei verliepen niet helemaal zoals verhoopt voor Groen. De partij deed het weliswaar beter dan in 2014, maar de winst was kleiner dan verwacht. Hier en daar klonk dan ook kritiek op het parcours van kopstukken als Almaci en Kamerfractieleider Kristof Calvo, die tijdens de campagne alomtegenwoordig waren.