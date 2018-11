LIVE. Meerderheidspartijen schuiven hete aardappel migratiepact door naar experten internationaal recht TT

28 november 2018

14u58

De meerderheidspartijen hebben deze namiddag voorgesteld specialisten internationaal recht in de Kamer te horen over het VN-migratiepact. Het voorstel werd ingediend door de Franstalige liberalen, die het voorstel uitdokterden. Volg de zitting hier live.

De bevoegde Kamercommissie bespreekt deze namiddag twee resoluties over het pact. Beide werden ingediend door de oppositie: de eerste door de fractie Ecolo-Groen, de tweede door cdH en DéFI. Ze dringen erop aan dat ons land zonder voorbehoud het migratiepact goedkeurt.

Zoals bekend is de meerderheid verdeeld over de tekst, waarbij enkel N-VA zich verzet tegen de goedkeuring. Zowel N-VA, Open Vld als CD&V steunden het MR-initiatief. De hoorzittingen zullen zich wellicht toespitsen op het niet-bindende karakter van het pact en over de mogelijke gevolgen. Bij de MR valt te horen dat de meerderheid vaart wil zetten achter de hoorzittingen. Die zouden al volgende week kunnen plaatsvinden.