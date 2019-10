LIVE. Krijgt het Vlaams Parlement de begrotingstabellen alsnog in handen? LH

04 oktober 2019

10u08 0 Krijgt het Vlaams Parlement de begrotingstabellen alsnog in handen voor het debat over het regeerakkoord? De oppositiepartijen zijn furieus omdat ze zouden moeten debatteren zonder te weten welke bedragen er tegenover de geplande maatregelen staan. Volg alle ontwikkelingen hier live.

De nieuwe Vlaamse regering wil zich profileren als een investeringsregering. Nieuwe scholen, sociale woningen, cultuur, innovatie, openbare werken, de wachtlijsten in de zorg aanpakken: het verlanglijstje van Jambon I is lang. Enig probleem: het parlement heeft geen enkele manier om te controleren of dat ook haalbaar is. De budgettaire tabellen die normaal na de regeerverklaring aan het parlement worden bezorgd, zullen er pas volgende week zijn. Nochtans moet het halfrond vandaag stemmen over de regeringsplannen.

Bij verschillende oppositiepartijen klinkt intussen dat ze het debat aan zich voorbij laten gaan als ze geen begrotingscijfers in handen krijgen. Vraag is of de meerderheid onder de indruk is van dat dreigement. De oppositie is immers niet bij machte om het debat ook echt tegen te houden. De meerderheid kan dus ook zonder oppositie debatteren en stemmen.

Meer over Vlaams Parlement

politiek