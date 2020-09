LIVE. Koning weigert ontslag preformateurs: opdracht verlengd tot woensdag, maar wat nu? TT/FME/LH/KVDS

21 september 2020

11u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 196 De Koning heeft het ontslag van preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) geweigerd. Ze hebben de opdracht gekregen om het vertrouwen tussen de Vivaldi-partijen te herstellen en worden woensdag opnieuw op het Paleis verwacht. De vraag is evenwel hoe het nu verder moet. Eerder vandaag stelde sp.a een veto tegen de verdere aanwezigheid van de MR aan de onderhandelingstafel. "Zonder MR, anders stopt het”, klonk het op het partijbureau. Volg de nieuwste ontwikkelingen hier live.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De gesprekken over de vorming van een nieuwe regering zitten sinds gisteren in het slop na ergernis over de houding van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Vooral het feit dat hij op eerder gemaakte afspraken terugkomt, en een interview in Humo waren de druppel voor de andere niet-liberale partijen aan tafel. De plenaire vergadering met alle voorzitters werd gestaakt en preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) schakelden over op bilaterale gesprekken. Nadat Lachaert en Rousseau om iets voor 17 uur naar het Paleis vertrokken voor hun geplande onderhoud, viel in onderhandelaarskringen te horen dat er geen consensus werd bereikt. Na hun onderhoud bij de koning legde het duo geen verklaringen af.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Andere voorzitters zijn gedrag Bouchez beu: “Als het mislukt, is het zijn schuld”