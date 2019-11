LIVE. Koning Filip verlengt opdracht informateur Magnette tot 9 december, volg hier zijn persconferentie TT

25 november 2019

14u36 30 PS-voorzitter en informateur Paul Magnette (PS) heeft van koning Filip twee weken extra gekregen om de vorming van een federale regering te onderzoeken. Zijn opdracht wordt tot 9 december verlengd, meldt het paleis. Magnette geeft een persconferentie, die u hier live kan volgen.

Magnette is sinds begin deze maand aan de slag als informateur en praat officieel nog altijd met tien partijen in de zoektocht naar overeenstemming in de uitdagingen voor een volgende federale regering. Het gaat om socialisten, liberalen, groenen, N-VA, CD&V, cdH en DéFI. Vorige week werd zijn opdracht al een keer verlengd. Magnette werkt naar eigen zeggen vooral op de inhoud en wil naar eigen zeggen geen keuze maken tussen paars-groen en paars-geel. Op tafel liggen thema’s als de werkzaamheidsgraad, armoede, veiligheid, klimaat, migratie en de modernisering van de staat.

Tijdens de verlenging van twee weken moet er meer duidelijkheid komen over de te volgen weg, ook op het vlak van de politieke casting. Tegen 9 december zullen namelijk zowel de MR als CD&V een nieuwe voorzitter hebben.

Ondertussen zit er wel een flink haar in de boter tussen Open Vld en N-VA. Die laatste partij pikt het niet dat Open Vld publiekelijk verklaart dat de Vlaams-nationalisten “in de oppositie willen gaan zitten”. N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde vanmorgen op het partijbureau furieus op die uitspraken.