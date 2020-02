LIVE. Klimaatspijbelaars na lange afwezigheid opnieuw op straat KVDS

07 februari 2020

13u35

Bron: Belga 1 Na een lange afwezigheid trekken de klimaatspijbelaars van Youth for Climate (YFC) vrijdag opnieuw door de Brusselse straten. Met een mars van Brussel-Centraal naar Brussel-Zuid vragen ze aandacht voor de problematische toestand van de oceanen.

De nieuwe spijbelactie kadert in de ‘Internationale week van de Oceanen’. Voor YFC is het de eerste klimaatmars sinds de organisatie besliste om specifieker rond bepaalde thema’s te werken.

Klassieke mars

“Het blijft een vrij klassieke mars, aangezien we nog altijd met zoveel mogelijk jongeren op straat komen, er megafoons zijn en we muziek zullen afspelen, maar er zijn ook nieuwe dingen”, vertelt Lola Segers van YFC. “Er komt een percussiegroep, er zijn randevenementen en Greenpeace loopt mee met smeltende ijspinguïns.”





De klimaatspijbelaars verzamelden om 13.30 uur aan het Europakruispunt aan Brussel-Centraal en van daaruit trekt de mars naar het eindpunt Brussel-Zuid. Het is nog niet duidelijk of er een grote opkomst is, maar beelden van ter plaatse tonen honderden actievoerders.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) veroordeelde het spijbelen voor de mars onlangs nog een keer expliciet. “We hopen dat jongeren niet worden afgeschrikt. We proberen een probleem aan te kaarten en ja, we moeten daarvoor tegen grenzen aan duwen. Het feit dat minister Weyts dit opnieuw aanhaalt, is een teken dat hij het probleem niet bij de bron wil aanpakken”, verklaart Segers.

De klimaatjongeren krijgen vrijdag ook opnieuw steun van de Grootouders en de Leraars voor het Klimaat. “De echte spijbelaars zijn voor ons de Vlaamse ministers. Zij slaan de waarschuwingen van de klimaatwetenschappers in de wind”, stellen de grootouders.