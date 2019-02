LIVE. Klimaatmarsen in heel het land, maar er is kritiek op burgemeesters die spijbelaars steunen: “Schaam u diep” Zwaartepunt ligt in Leuven, dat 10.000 klimaatspijbelaars verwacht HA HR

07 februari 2019

10u51

Bron: Belga, eigen berichtgeving 29 Het is donderdag, en dus wordt er opnieuw gespijbeld voor het klimaat. Waar de voorbije weken Brussel centraal stond in de betogingen, ligt het zwaartepunt ditmaal in Leuven. Daar worden 10.000 mensen verwacht. Maar ook in andere Belgische steden staan klimaatmarsen op de agenda. Theo Francken (N-VA) heeft zware kritiek op burgemeesters die het protest steunen.

Francken uit zijn ongenoegen op Twitter. “Aan alle burgemeesters die vandaag ‘hun’ klimaatspijbelkinderen toespreken en in mei op een lijst staan, schaam u. Diep”, zegt Francken.

LEUVEN

Anuna De Wever en Kyra Gantois, de boegbeelden van de klimaatspijbelaars of bosbrossers, trekken vandaag naar Leuven. Omstreeks 11.45 uur zijn in het centrum van Leuven al de eerste tientallen jongeren gearriveerd. Alle secundaire scholen in Leuven steunen de betoging. De grote massa leerlingen wordt verwacht vanaf 12 uur, als de middagpauze gestart is. Omdat de Leuvense politie geen grote toestroom van buiten Leuven verwacht, voorspelt ze circa 12.000 manifestanten. In dat geval zou het de grootste betoging zijn in Leuven van de afgelopen 30 jaar.

Leuven was vorige week ook al het toneel van een klimaatbetoging: meer dan 3.000 leerlingen en leerkrachten uit 27 basisscholen lieten toen hun stem horen. Het was de eerste keer in Vlaanderen dat ook leerlingen van basisscholen hun schouders onder een klimaatmars zetten.

Ditmaal zullen ook studenten, leerlingen van middelbare scholen en grootouders aan de betoging deelnemen. Vanaf 12 uur wordt er samengekomen op het Ladeuzeplein. Om 12.30 uur vertrekt de mars, om via een hele tocht door het centrum opnieuw te eindigen op het Ladeuzeplein.

BRUSSEL

Ook in Brussel is tussen 10.30 uur en 13.30 uur een nieuwe klimaatmars. Net als vorige week start die aan Brussel-Noord en trekt die door de hoofdstad naar Brussel-Zuid. Omstreeks 11.30 uur meldt de Brusselse politie dat er 5.000 deelnemers geteld zijn, een mengelmoes van Brusselse, Vlaamse en Waalse scholieren en vooral studenten.

“We kregen de vraag van een aantal studenten die klaar waren met de examens om ook te betogen”, zegt Laura Cools, studentenvertegenwoordiger binnen Youth for Climate. “In Leuven en in de andere centrumsteden wordt het vooral vanuit de middelbare scholen georganiseerd. Daarom sluiten we met de studenten aan bij deze betoging in Brussel.”

De beweging van de klimaatjongeren verspreidt zich intussen over het hele land. “Het is onvermijdbaar dat het protest zich versnippert. Het is makkelijker mobiliseren in eigen stad, maar we blijven focussen op hoogtepunten zoals volgende week 14 februari wanneer we alle studenten en scholieren opnieuw in Brussel willen verzamelen en 15 maart met onze wereldwijde staking”, aldus Cools.

KORTRIJK

In Kortrijk zijn vanmorgen van ongeveer 1.000 klimaatspijbelaars de stad ingetrokken voor een betoging. Ze eisen een beter klimaatbeleid van de politici en vragen meer inspanningen van de bedrijven.

Om 9 uur verzamelden de leerlingen van de scholengroepen Rhizo en het Guldensporencollege. Ook heel wat kleutertjes kwamen met de hele klas opdagen, en zorgden voor veel kleur in een betoging waar uiteindelijk ongeveer 1.000 klimaatspijbelaars aan hebben deelgenomen.

Met zelfgemaakte slogans en borden trokken ze door de stad. Ze hielden even halt aan het stadhuis alvorens naar het Schouwburgplein te trekken waar initiatiefnemers Amber Roelstraete en Dorian Berintan de menigte toespraken. Ze wezen de politici en vooral de bedrijven op hun plichten, maar benadrukten dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een oplossing voor de klimaatproblemen.

De initiatiefnemers willen ook in Kortrijk doorgaan tot ze gehoord en niet langer genegeerd worden. Rond half elf werd de massa ontbonden en trokken de leerlingen en studenten terug naar de klas.

ANTWERPEN

In Antwerpen zijn vanmorgen voor de vierde week op rij enkele honderden jongeren op straat gekomen. De politie schatte het aantal betogers op 600, een evenaring van het hoogste aantal tot nu toe. Ze trokken opnieuw van het Operaplein door de binnenstad richting Groenplaats. Tijdens de toespraken blikten de initiatiefnemers ook terug op het ontslag van Joke Schauvliege als Vlaams minister. “Ons doel is niet dat ministers ontslag nemen, maar dat het beleid verandert”, klonk het. De jongeren werden opgeroepen om instrumenten mee te brengen “zodat de politici ons misschien beter zouden kunnen horen”.

LIMBURG

In Hasselt zullen jongeren om 14 uur verzamelen op de Grote Markt, waarna ze door de binnenstad naar het Kolonel Dusartplein trekken.

Basisschool De Beerring gaat in Beringen de straat op met een 450-tal leerkrachten en leerlingen.

WALLONIË

In Wallonië zijn er acties gepland in onder meer Luik, Bergen en Aarlen.

Het is de vijfde donderdag op rij dat spijbelende scholieren de straat optrekken om te betogen tegen het zwakke klimaatbeleid van de regering.

Bijzondere klimaatwet

De Grootouders voor het Klimaat vragen intussen in een open brief dat de “bijzondere klimaatwet” nog voor de verkiezingen wordt goedgekeurd. Het gaat om een wet die eind vorige week door een groep Belgische academici werd voorgesteld en onmiddellijk uitvoerbaar is. Gisteren raakten de verschillende Kamerfracties het al eens om aan de slag te gaan met het voorstel. Volgende week is er een hoorzitting gepland, waarna de bespreking kan beginnen.