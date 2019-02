LIVE. Klimaatbrossers trekken deze keer door Antwerpen, ook Anuna De Wever en Greta Thunberg doen mee HA

28 februari 2019

09u41

Bron: Belga 0 In Antwerpen is rond 9.30 uur de achtste nationale klimaatmars vertrokken op het Operaplein. Youth for Climate-bezielster Anuna De Wever en de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zijn opnieuw van de partij.

Het is de eerste keer dat de nationale versie in Antwerpen plaatsvindt. Eerder waren er wel al vier soortgelijke lokale initiatieven. De mars vertrok omstreeks 9.30 uur op het Operaplein en trekt momenteel door de binnenstad richting de Groenplaats.

De organisatie is in handen van Youth for Climate en Students for Climate. Ook Peter Mertens (PVDA) en Bruno Tobback (sp.a) zijn aanwezig.



Het is de achtste week op rij dat er in heel België klimaatacties worden georganiseerd. De Antwerpse versies van de klimaatmarsen trokken tot nu toe 'slechts' enkele honderden deelnemers, ditmaal wordt een veel groter aantal verwacht. Het is nog niet duidelijk hoeveel deelnemers er zijn opgedaagd.

Aanvankelijk was Gent de beoogde locatie voor de achtste mars op donderdag, maar daar vonden op korte tijd al verschillende soortgelijke acties plaats en de organisatoren stellen dat het stilaan "te veel werd" voor de politie.

Om 9.30 uur vertrekt de klimaatmars #YouthForClimate. Houd rekening met plaatselijke verkeershinder in de omgeving van het #Operaplein, #Hopland, Kipdorpvest, Nationalestraat en het eindpunt: #Groenplaats. pic.twitter.com/mBmB0XqgPH Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link