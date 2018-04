LIVE Kasteelmoord- "Zedenfeiten geen schulduitsluitingsgrond voor moordopdracht"

Tommy Thijs Siebe De Voogt

18 april 2018

13u30

De Brugse correctionele rechtbank zal vandaag om 14 uur een vonnis vellen in de zaak van de zogenaamde kasteelmoord. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens. Volg de uitspraak hier live in ons liveblog en via de livestream bovenaan.