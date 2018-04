LIVE Kamercommissie: klokkenluider getuigt ARA - TR - MVDB

18 april 2018

09u45

Bron: Eigen berichtgeving - VTM NIEUWS - Belga 47 In de Kamercommissie Defensie die zich vandaag en morgen buigt over de vervanging van de F-16's is deze voormiddag gezegd dat een kabinetsmedewerker van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) naar de interne auditeur heeft gebeld. Daarop werd er bij klokkenluider 'Kolonel X' op aangedrongen dat hij zou verklaren dat hij geen contact heeft gehad met het kabinet. 'Kolonel X' weigerde. Hij is de militair die erop aandrong om de info van Lockheed Martin wél door te spelen naar de legertop en Vandeput.

Vrijdag bleek inderdaad dat een kabinetsmedewerker daarvan op de hoogte is. Heeft hij dat dan op die manier proberen verhullen? Volgens Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) alvast wel. "Die man, Mario Engels, is niet zomaar een medewerker, maar de militair assistent van de minister. Dus: dat bevel komt van de minister!

Compernol: "Verdedigbaar"

Chef Defensie Marc Compernol verklaarde eerder vandaag in de Commissie dat hij achter de de beslissing van materiaalbeheerder kolonel Peter Letten staat om de F-16-studie van Lockheed Martin niet door te spelen. De topman van het Belgisch leger acht dit "verdedigbaar".

Compernol beschreef de materiaalbeheerder als een ingenieur met meer dan 25 jaar ervaring met F-16's. Hij handelde als beheerder die vliegtuigen in de lucht moet houden, maar bovendien binnen de mindset van de politieke beslissing om de F-16's te vervangen. Verlengen was met andere woorden geen optie meer. Ook ging de studie enkel in op één deelaspect van een mogelijke verlenging, namelijk de metaalmoeheid, maar niet op de corrosie, radar, communicatie, operationele relevantie, enzovoort. "De materiaalbeheerder heeft een beslissing genomen die ik verdedigbaar vind", aldus de CHOD.

"Heeft een kolonel de bevoegdheid om dat zelf te beslissen?", ging generaal Compernol voort. Hij legde uit dat het leger bestaat uit zowat 30.000 mensen, dat het met zeer uiteenlopende opdrachten bezig is en waar honderdduizenden documenten circuleren. "Om zo'n organisatie te beheren, moet je vertrouwen in de competentie van mensen om op hun niveau beslissingen te nemen", luidde het. "Had ik hiervan geweten, dan hadden we hier waarschijnlijk niet gezeten, maar dat is niet relevant."

Compernol gaf nog aan dat er binnen Defensie geen formeel klokkenluidersstatuut bestaat. Hij kondigde aan dat duidelijker zal worden aangegeven dat militairen met klachten of vragen steeds naar de Federale Ombudsdienst kunnen stappen.

Het was vooral uitkijken naar de getuigenis van kolonel X, ofwel luitenant-kolonel Rudi Decrop. Hij speelde de studies van Lockheed Martin door aan zijn oversten, en informeerde hen dat de informatie daarin politiek gevoelig was en doorgestuurd moest worden naar de politieke verantwoordelijken, wat niet gebeurde. "Waarom het voor mij belangrijk was dat die info zou doorstromen? Omdat we op zes jaar tijd mogelijk 900 miljoen euro besparen, want de kostprijs per uur ligt voor een F-16 beduidend lager ligt dan bij modernere toestellen. De vervanging van de F-16's uitstellen zou ook nuttig kunnen zijn, omdat de opvolgers - zoals de F-35 - nog kinderziektes vertoonde", aldus Decrop.