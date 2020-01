LIVE. Jury op euthanasieproces luistert naar geluidsopnamen die stiekem gemaakt werden CEMG

27 januari 2020



Het euthanasieproces rond Tine Nys gaat de tweede week in. Vandaag en morgen staan de laatste getuigen gepland, onder wie vrienden van Tine. Verder zal de jury luisteren naar de geluidsopnamen die haar familie (stiekem) maakte toen zij na de euthanasie verhaal gingen halen bij de artsen. Nadien wordt er gepleit. Het arrest is voor de tweede helft van de week. Ook vandaag kan u het proces volgen in onze liveblog.

