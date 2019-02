LIVE. Jongeren spijbelen opnieuw massaal voor het klimaat, “Politici moeten wakker geschud worden” HR HA

14 februari 2019

10u45

Bron: Belga 8 Voor de zesde week op rij komen vandaag klimaatjongeren op straat. Deze keer strijkt de mars opnieuw neer in Brussel. Naast scholieren, worden er vooral studenten verwacht. De betoging is rond 11 uur vertrokken aan het Noordstation.

Op de Koning Albert II-laan, het startpunt voor de zesde mars van “spijbelen voor het klimaat”, was rond 10.45 uur al heel wat volk aanwezig. Het enthousiasme blijft groot bij de klimaatjongeren. Golven van gejuich gaan door de massa en iedereen is nog altijd “plus chaud que le climat”.

“We moeten niet elke keer met 30.000 zijn, maar we moeten wel de druk blijven opvoeren”, zegt boegbeeld Anuna De Wever.



Langs de kant staan weer heel wat volwassenen stil om een foto te maken van de klimaatspijbelaars en om hen aan te moedigen met duidelijke boodschappen als “houd vol”.

“Het is van de pot gerukt dat ons protest gekaapt wordt door radicaal links. Het is normaal dat er veel linkse mensen bij zitten, want zij geven om het milieu. Maar dit is het meest globale onderwerp ooit dus het maakt niet uit of je rechts, liberaal of conservatief bent”, zegt De Wever.

“Gisteren heb ik een gesprek gehad met de nieuwe Vlaamse minister Koen Van den Heuvel en daar was ik heel tevreden over. Ik zag bij hem dezelfde frustratie als bij mij zag en hij begrijpt dat de situatie urgent is”, aldus De Wever.

Het valt op dat alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn in de menigte. Scholieren, studenten, maar ook kinderen van de lagere scholen en senioren betogen opnieuw voor een betere toekomst en meer klimaatambitie.

Tussen de betogers staat ook oma van vijf en ex-politica Mieke Vogels. “De politici moeten wakker geschud worden, want er is nog geen ‘sense of urgency’. De jongeren schoppen tegen het geweten van de ouderen en de politici en daar wil ik aan meedoen. De politici kunnen niet zeggen dat er geen draagvlak is. Dat moet je als politici zelf creëren”, zegt Vogels.

Ditmaal nemen ook veel studenten deel. Ze willen het initiatief van de scholieren van Youth for Climate steunen en tonen dat ook zij voor de volle 100 procent achter hun eis voor een ambitieuzer klimaatbeleid staan. Students for Climate gaat nog verder en wil dat het volgende klimaatakkoord ook sociaal rechtvaardig is.

“Een vlakke brandstofverhoging bijvoorbeeld treft enkel de sociaal zwakkeren”, zegt Students for Climate-oprichter Bakou Mertens. “Vanaf volgende week gaan we in elke studentenstad debatten houden over mogelijke oplossingen. We zullen hier ook over stemmen om zo een algemeen beeld te krijgen van wat er leeft en hoe het wordt gedragen.”

De mars trekt opnieuw van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid, door het hart van de hoofdstad. Op deze kaart van de politie kan je het parcours volgen.

Tête du cortège de la marche pour le climat #YouthforClimate à hauteur de la rue des Marais - Pachéco

Kop van de stoet van de klimaatmars #YouthforClimate ter hoogte van de Broekstraat - Pacheco

⤵ Live map parcours ⤵https://t.co/0T3KCp4yPD PolBru(@ zpz_polbru) link

De NMBS zet ditmaal geen extra treinen in om de mogelijke massa te vervoeren. "Op basis van de reizigers die we verwachten, moet het normale treinaanbod volstaan", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.