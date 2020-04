LIVE. Jambon: “Nee, Wouter Beke is niet te laat in gang geschoten”, aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert

• De voorbije 24 uur werden in ons land 268 nieuwe overlijdens gerapporteerd. Het goede nieuws is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stabiliseert.• De politie houdt dit paasweekend opnieuw controles op niet-essentiële verplaatsingen. Reizen naar het buitenland is wellicht niet mogelijk deze zomer . Dat zegt professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertengroep.• Volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moeten oudere mensen nog zeker tot het einde van het jaar de contacten met hun omgeving beperken vanwege de coronapandemie.