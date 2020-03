LIVE. Italië sluit alle niet-essentiële bedrijven - Boris Johnson vreest voor overrompeling spoeddiensten kv

22 maart 2020

04u20

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 Wereldwijd nemen landen steeds strengere maatregelen naarmate het aantal besmettingen met het coronavirus Covid-19 gestaag toeneemt. In Italië moeten alle niet-essentiële bedrijven de deuren sluiten. De Britse premier Boris Johnson vreest voor een overrompeling van de Britse gezondheidszorg. Ook Australië, de VS en andere landen voeren de maatregelen op. Een beetje positief nieuws komt er uit China: daar werden voor de vierde dag op rij geen nieuwe lokale besmettingen geregistreerd. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

Er gelden sinds woensdag strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus Covid-19. Alle niet-essentiële zaken sluiten. Enkel supermarkten, apotheken en krantenwinkels blijven open. Deze regels zijn van kracht tot en met zeker 5 april. Alle noodzakelijke informatie over het coronavirus vindt u in ons dossier.