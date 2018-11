LIVE. Hoogspanning in Kamer om migratiepact: MR drijft spanningen met N-VA nog op TT

22 november 2018

11u19

Bron: Le Soir, RTBF, Belga 39 Valt de regering straks over het VN-migratiepact? Geen enkele regeringspartij wil dat gezegd hebben, maar tegelijkertijd wil of durft niemand het expliciet te ontkennen. Deze namiddag debatteert de Kamer over de heikele kwestie, u kan het debat hieronder live volgen. Premier Charles Michel (MR) heeft het studiecentrum van zijn partij alvast een nota laten opmaken waarin de MR duidelijk afstand neemt van de N-VA.

“Beleeft de regering-Michel zijn laatste uren?”, kopt de website van de RTBF vanmorgen. De inzet is in elk geval duidelijk: zowel Open Vld, CD&V als de MR van premier Michel zijn vast van plan het VN-migratiepact van Marrakech in december te ondertekenen, N-VA blijft er bij dat het document “zeer problematisch" is.

Een uitweg uit de splijtzwam ziet voorlopig niemand. Een optie is een soort verklarende tekst op te stellen waarin België voorbehoud maakt tegen bepaalde delen van het pact. Dat zou mogelijk ook samen met andere Europese landen kunnen. Of die optie realistisch is, is echter nog maar de vraag. N-VA zou er voorbehoud tegen maken omdat zo’n verklaring in se geen enkele waarde heeft bij de VN.



Premier Michel geeft om 15 uur uitleg tijdens het vragenuurtje in de plenaire Kamer. Oppositiepartij Groen diende in een poging de regeringspartijen kleur te doen bekennen alvast een resolutie in met een oproep het pact te ondertekenen.

MR: “Wij bepalen de regeringslijn”

De Franstalige liberalen zijn ondertussen vastbesloten de perceptie tegen te gaan dat de partij naar de pijpen van de N-VA danst. De krant Le Soir pakt vanmorgen uit met het nieuws dat Michel bij het studiecentrum van zijn partij in allerijl een nota heeft besteld met daarin alle realisaties van de regering waarin de MR zijn wil heeft doorgedrukt tegen de N-VA.

“De regeringslijn, die bepalen wij”, citeert de krant Kamerlid Richard Miller. “Het is de eerste minister, en met hem de Franstalige liberalen, die al sinds het begin van de regering de lijn uitzet die gevolgd wordt door de Vlaamse partners”, maakt Miller zich sterk. Daarop volgt een lijstje met zaken zoals de staatshervorming die in de koelkast zit en de tax shift waarbij de MR “de lage en middeninkomsten wilde herwaarderen”. “N-VA wilde dat de operatie maar 1,5 miljard euro zou kosten. Welnu, de tax shift is goed voor 8 miljard euro, zoals de MR het wilde.”

De nota lijkt vooral voor intern Franstalig gebruik en toont aan dat de federale campagne voor de verkiezingen van mei volgend jaar alvast afgetrapt is. “De Franstalige oppositie geeft maar wat graag de indruk dat de MR de handpop van de N-VA is, maar er zijn ook incidenten geweest tijdens de legislatuur”, zegt Miller nog. “Daarom moeten we de waarheid herstellen. Doel van deze nota is aan te tonen dat de MR zijn stempel heeft gedrukt op het regeringsbeleid en dat dat vooral in het belang van de Franstaligen was.”

Het is de eerste minister, en met hem de Franstalige liberalen, die al sinds het begin van de regering de lijn uitzet die gevolgd wordt door de Vlaamse partners Richard Miller, Kamerlid MR

CD&V “verrast” door N-VA-kritiek

Uit gesprekken in De Ochtend op Radio 1 vanmorgen blijkt dat het water tussen N-VA en CD&V over de kwestie diep blijft. Zo herhaalde N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir dat haar partij de tekst inhoudelijk “zeer problematisch” vindt. “Ik geloof niet dat dit akkoord het beleid van de regering reflecteert en de wil van de bevolking vertolkt”, aldus Demir.

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten was dan weer “verrast” door de plotse inhoudelijke kritiek van coalitiepartner N-VA. “Als je twee jaar de teksten bespreekt en als je de eerste minister voor de Verenigde Naties laat zeggen dat we het goedkeuren, dan vind ik die kritiek verrassend”, aldus Verherstraeten.

Volgens de CD&V’er kan de eerste minister niet zomaar zijn gegeven woord intrekken en is het ook een illusie om te denken dat het pact nog volledig herschreven kan worden. “Heel het pact gaan herschrijven is wishful thinking. We mogen het kind niet met het badwater weggooien”, klonk het. Verherstraeten erkende wel dat het dossier voor problemen zorgt binnen de regering. “Natuurlijk is dat een probleem en natuurlijk zijn er stormpjes. Maar deze regering heeft al zoveel stormen meegemaakt. Ik ga ervan uit dat ook deze storm wordt opgelost.”

Heel het pact gaan herschrijven is wishful thinking Servais Verherstraeten, Kamerfractieleider CD&V