LIVE. Hoe realistisch is een regering op 1 oktober? Premier Wilmès reageert in VTM NIEUWS: “Er zijn nog discussiepunten”

TT

17 september 2020

14u05

86

De zeven partijen die onderhandelen over een nieuwe Vivaldi-regering hebben in de Kamer een motie gestemd die de motie van wantrouwen van Vlaams Belang tegen de huidige regering-Wilmès verwerpt. Daarmee krijgt de regering twee weken langer volheid van bevoegheden, in afwachting van een nieuwe regering. Ook is een ordemotie gestemd, waarmee een nieuwe regering wordt gevraagd op 1 oktober een regeerverklaring af te leggen. Hoe realistisch is een regering op 1 oktober? Premier Wilmès reageert in VTM NIEUWS.