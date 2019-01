LIVE. Het is bijzonder kalm op de weg: amper 14 kilometer (!) file, sneeuwzone trekt richting Nederland

30 januari 2019

06u19

Bron: Belga, Sudinfo, Noodweer Benelux

De sneeuwzone die vandaag over ons land trekt, is momenteel onderweg naar Nederland. Vooral in het westen en zuiden van het land viel de sneeuw met bakken uit de lucht. In het West-Vlaamse Zwevegem werd een sneeuwtapijt van 16 centimeter gemeten. De avondspits verloopt net als de ochtendspits bijzonder rustig. Het blijft evenwel uitkijken voor gladde wegen, waarschuwt het KMI. Hieronder kunt u alles live volgen.