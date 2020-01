LIVE. Grootste kinderpornoproces ooit in ons land van start: verzoek gesloten deuren afgewezen

Stéphanie Romans jv

24 januari 2020

09u33

16

In de correctionele rechtbank van Dendermonde is het zogenaamde kinderpornoproces, de grootste kinderpornozaak ooit in ons land, van start gegaan. Vijf mannen - drie Belgen, een Nederlander en een Brit - moeten zich verantwoorden voor het maken en verspreiden van kinderporno. De vijf hielden er een gestructureerde fotodatabase op na. Hun interesse ging vooral uit naar jongens vóór de puberteit. Bij huiszoekingen werden bijna twaalf miljoen bestanden aangetroffen, de grootste hoeveelheid ooit aangetroffen in ons land. 38 slachtoffers konden worden geïdentificeerd, Child Focus stelt zich burgerlijke partij voor de slachtoffers die nog niet konden worden geïdentificeerd. Onze reporter Stéphanie Romans volgt het proces live vanuit de rechtszaal.