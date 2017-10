LIVE: Groen en sp.a stellen Antwerpse lijst 'Samen' voor, Van Besien is kandidaat-burgemeester TT

11u25

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 BELGA Wouter Van Besien wordt naar alle verwachtingen de lijsttrekker van de 'Bondgenootschapslijst'. Groen en sp.a zullen volgend jaar met de gemeenschappelijke lijst 'Samen' naar de Antwerpse kiezer trekken. Wouter Van Besien zal de lijst trekken en wordt daarmee een rechtstreekse uitdager van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Op de lijst komen 20 procent onafhankelijke kandidaten. Dat maakte het lokale kartel zonet bekend op een persconferentie.

De nieuwe lijst tussen de twee partijen zal dus niet 'Bondgenootschapslijst' heten, maar 'Samen'.



Twintig procent van de plaatsen op de lijst zal voorbehouden zijn voor "progressieve Antwerpenaren van buiten de politiek". "Deze stad heeft nood aan een nieuwe koers", zeggen kopstukken Van Besien Beels en sp.a-kopman Tom Meeuws. "Aan een politiek die verzoent en verbindt. Wij willen de handen in elkaar slaan met alle progressieve Antwerpenaren."



"We zijn ervan overtuigd dat Samen beter werkt dan mensen tegen elkaar opzetten. Deze tijd vraagt erom dat verschillen overstegen worden, naar politici die samenwerken."

Wouter Van Besien bevestigde op de persconferentie dat de tweede plaats op de lijst naar Jinnih Beels gaat. Zij werkt momenteel bij de politie in Mechelen, en stapte enkele jaren geleden op bij het Antwerpse korps, waar ze het diversiteitsbeleid uitzette. Ze stapte op uit onvrede met het Antwerpse beleid.



Over de andere plaatsen op de lijst is er nog geen duidelijkheid, net zomin als de namen van de andere onafhankelijken.

Vijf toekomstbeelden

De lijst 'Samen' plaatst vijf 'toekomstbeelden' voor Antwerpen voorop, prioriteiten en ambities voor de stad. Die vormen een aanzet voor gesprekken en samenkomsten en moeten in het voorjaar uitmonden in een voldragen programma.



De vijf 'toekomstbeelden' zijn 'de stad als springplank voor iedereen', 'een stad met gezonde lucht', 'betere mobiliteit met voorrang voor voetgangers en fietsers', 'een nieuw veiligheidsbeleid met een politie voor iedereen en opwaardering wijkagent', en 'meer armslag voor de districten'.

De gesprekken tussen Groen en sp.a liepen al maanden en draaiden rond een gezamenlijke kieslijst waar ook onafhankelijken op moeten prijken. Over de verdeling van de plaatsen werd de voorbije dagen nog druk vergaderd, waardoor het tot gisterenavond niet helemaal zeker was dat er een akkoord uit de bus zou komen.



Uiteraard moet het project zondag eerst nog het fiat krijgen van de twee congressen. Bij Groen is tweederdemeerderheid nodig, bij sp.a 50,1 procent.



Met het project hopen de twee huidige oppositiepartijen samen sterk genoeg te staan om burgemeester Bart De Wever (N-VA) het vuur aan de schenen te leggen.

Geen wij of zij, maar Samen voor een betere toekomst met @WouterVanBesien @TMeeuws en Jinnih Beels #SAMEN pic.twitter.com/oPmjAOIuka Kathleen Van Brempt(@ kvanbrempt) link