LIVE. Geens en De Crem op de rooster over dood van Slovaakse man in politiecel Charleroi: “Jan Jambon was in juli 2018 al op de hoogte van incident”

Geens en De Crem op de rooster over dood van Slovaakse man in politiecel Charleroi: "Jan Jambon was in juli 2018 al op de hoogte van incident"

26 augustus 2020

10u16 10 De Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken komen vanmiddag samen om zich te buigen over de dood van de Slovaak Jozef Chovanec na een politieoptreden op de luchthaven van Charleroi. Ministers Koen Geens (Justitie) en Pieter De Crem (Binnenlandse Zaken) worden er op de rooster gelegd over de feiten, het gerechtelijke gevolg, en vooral de vraag hoe het kan dat de beelden pas twee jaar na datum opdoken. Volgens De Crem was zijn voorganger Jan Jambon (N-VA) al in juli 2018 op de hoogte van het incident. Volg de zitting hier live.



De beelden uit 2018 tonen hoe agenten een Slovaakse man in bedwang houden en hoe een agente tegelijkertijd de Hitlergroet brengt. De man overleed later in een ziekenhuis.

De beelden raakten pas vorige week via Het Laatste Nieuws bekend en zorgden voor heel wat verontwaardigde reacties. Niet alleen door de feiten zelf, maar ook over de vraag hoe het kan dat het onderzoek al twee jaar aansleept, en de beelden nooit eerder bekend raakten. Verschillende Kamerleden vragen zich af hoe dat kan. Het argument van het parket dat de coronacrisis voor vertraging in het onderzoek heeft gezorgd, pikt onder andere Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke niet. "We zijn 2,5 jaar na de feiten, en we staan nog nergens, dit is onverklaarbaar.” De Hoge Raad voor de Justitie vroeg gisteren ook informatie op over het verloop van het gerechtelijk onderzoek.

Buitenlandse Zaken al na 3 dagen op de hoogte

Vandaag bracht Het Laatste Nieuws nog naar buiten dat drie dagen na de uit de hand gelopen arrestatie de Slovaakse ambassade al over “een ernstig consulair incident op de luchthaven van Charleroi” schreef in een brief aan de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Daar was men dus al meteen op de hoogte van het incident. Voor sp.a-fractieleidster Meryame Kitir is het dan ook onbegrijpelijk “dat bij Buitenlandse Zaken op dat moment niemand de telefoon neemt en naar Binnenlandse Zaken belt om te vragen wat er aan de hand is”.

Kitir nam daarbij ook toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in het vizier, net als Open Vld'er Tim Vandenput. “Ik kan me moeilijk voorstellen dat de minister van Buitenlandse Zaken (Didier Reynders, red.) dan geen contact opneemt met zijn collega van Binnenlandse Zaken.”

André Desenfants, het hoofd van de luchthavenpolitie en de nummer twee van de federale politie, kondigde vorige week aan dat hij tijdelijk een stap opzijzet in het belang van het onderzoek. Ook de directeur van de luchtvaartpolitie, Danny Elst, heeft al een stap opzijgezet.

De Crem: “Jambon was in juli 2018 op de hoogte gebracht”

“De beelden hebben een diepe indruk op mij gemaakt”, zo stak huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem van wal. “U bent het van mij gewoon dat ik het optreden van de politie in het algemeen verdedig en in het juiste kader plaats. Maar laat me hier heel duidelijk zijn: ik was hier niet van op de hoogte en ik had evenmin kennis van de beelden. Bij mijn aantreden begin december 2018 ben ik niet geïnformeerd over enig incident dat heeft plaatsgevonden. Bij de briefing van de huidige commissaris-generaal werd geen gewag gemaakt van deze zaak. Ook nadien is er geen tuchtrechtelijk dossier aan mij ter ondertekening voorgelegd.”

De Crem verwees bij zijn tussenkomst regelmatig naar het geheim van het onderzoek, maar gaf toch een toelichting bij de feiten. Hij wees erop dat er niet minder dan tien politieagenten nodig waren om de Slovaak in februari 2018 van het vliegtuig te halen door zijn agressief gedrag. Ook werd Chovanec geschikt bevonden door een arts om opgesloten te worden in een cel.

De Crem bevestigde dat de FOD Buitenlandse Zaken in februari 2018 al werd geïnformeerd over het incident door de Slovaakse ambassade. Ook het Comité P en de federale politie werden op de hoogte gebracht van het incident op zich, “maar niet van de beelden”. “De minister van Buitenlandse Zaken heeft mij gisteren, op 25 augustus, gemeld dat op 2 juli 2018 de Slovaakse ambassadeur ontvangen is door Buitenlandse Zaken”, aldus De Crem. “De ambassadeur verklaarde daar dat hij contact had gehad met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over het incident.”

