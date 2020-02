LIVE. Geens begraaft paars-gele piste: “Mijn plannen zijn doorkruist door verklaringen van één partij”

14 februari 2020

17u34

Minister Koen Geens (CD&V) is niet langer koninklijk opdrachthouder. Hij heeft vanavond zijn eindverslag uitgebracht bij koning Filip. Die heeft Geens’ vraag om van zijn opdracht te worden ontheven aanvaard. Wat de volgende stap wordt in de zoektocht naar een federale regering is nog onduidelijk. Maandag zal de koning opnieuw consultaties aanvatten. Geens vroeg zelf om de audiëntie, het initiatief kwam dus niet van de koning. In zijn persconferentie leek hij een kruis te maken over de paars-gele piste. “Mijn plannen zijn doorkruist door de verklaringen van één partij”, klonk het. “Er is een definitief veto uitgesproken tegen de N-VA.”