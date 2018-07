LIVE. Geen statiegeld, wel slimme kilometerheffing: dit besliste de Vlaamse regering vannacht KV TT

21 juli 2018

06u24

Bron: Belga, De Morgen 128 De Vlaamse regering heeft haar superministerraad afgerond. Na een marathonvergadering van zo'n 20 uur hebben de ministers van de regering-Bourgeois zich door de zowat 180 agendapunten geworsteld. Ook over het veelbesproken afvalplan of verpakkingsplan is een akkoord bereikt. Een algemeen systeem van statiegeld komt er niet, enkel proefprojecten. Plastic zakjes zullen niet meer gratis uitgedeeld mogen worden. Volg live de persconferentie van de regering vanaf 10.30 uur.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert erg tevreden over het akkoord. “Ik glim van trots, we hebben heel ingrijpende beslissingen genomen”, aldus de minister-president op de persconferentie waarop hij het akkoord voorstelde. “We maken een heel grote omslag in duurzaamheid. We pakken de ruimtelijke verrommeling aan, we gaan voor hernieuwbare energie, we doen een heel grote oefening in energie-efficiëntie, we hebben een verpakkingsplan goedgekeurd met aanpak van zwerfvuil, en er komen grote maatregelen om tot gezonde lucht te komen.”

Statiegeld

Over het twistpunt van het statiegeld op blik en plastic flessen is een compromis bereikt. Er komen proefprojecten met een soort beloningssysteem, naar het voorbeeld van Brussel en Wallonië. Indien de industrie haar doelstellingen niet haalt, komt er een algemene invoering van statiegeld in 2023. CD&V was voor de invoering van statiegeld, N-VA en Open Vld zagen het niet als dé oplossing voor het zwerfvuilprobleem.

Afvalplan

Het verpakkingsplan of afvalplan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) stond officieel niet op de agenda van de 'superministerraad', maar onder druk van N-VA en Open Vld werd het toch besproken. Er werd een akkoord bereikt over een ruim pakket aan maatregelen, gaande van een verbod op het gratis uitdelen van plastic zakjes, het verplichte gebruik van herbruikbare bekers op evenementen, scherpe doelstellingen voor de industrie, enzovoort.

De regering besliste ook over een verdubbeling van de hernieuwbare energie, een onderdeel van het Energieplan van viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld). Om het aandeel hernieuwbare energie op te krikken moeten er op een periode van tien jaar ook 12,6 miljoen zonnepanelen bij komen, dat zijn er omgerekend twee per Vlaming.

Vanaf 2021 komt er een verbod op de verkoop van mazoutketels en mogen er bij nieuwe verkavelingen geen aardgasaansluitingen meer komen. Verwarmen via warmtepomp of aansluiting op een warmtenet wordt dan de norm.

Slimme kilometerheffing

Er is ook een principe-akkoord over een 'slimme kilometerheffing', die de verkeersbelasting vervangt. Daarbij zal het tarief variëren naargelang de plaats en het tijdstip waarop men zijn auto gebruikt. De heffing komt in de plaats van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV). De concrete uitwerking en invoering wordt wel overgelaten aan de volgende Vlaamse regering.

Betonstop en boskaart

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (beter bekend als de betonstop) is eveneens klaar. Om de ruimtelijke verrommeling te stoppen, mag tegen 2040 geen extra ruimte meer ingenomen worden. Mensen die hierdoor de waarde van hun bouwgrond(en) zien verlagen, zullen die schade voor 100 procent vergoed krijgen.

Ook het alternatief voor de veelbesproken boskaart, het beleidsdocument dat bepaalt welke zonevreemde bossen Vlaanderen wil beschermen, is rond. Er wordt niet meer met kaarten gewerkt, maar op basis van simpele criteria.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is al langer een zorg van beleidsmakers en burgers. De Vlaamse regering stemt er nu mee in om de normen te verhogen: van het Europees niveau naar het bijna twee keer strengere niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Onder meer het stoken met houtkachels wordt hiervoor ontmoedigd.

Om 10.30 uur geeft de regering meer tekst en uitleg op een persconferentie.

