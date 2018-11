LIVE. Franse president Macron bezoekt Molenbeek Daimy Van den Eede

20 november 2018

09u01

Bron: Belga, VTM Nieuws 1 Op de tweede dag van het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte, staat er vanaf 9 uur een bezoek aan kunstencentrum La Vallée in Molenbeek op de planning. Volg het hier live via VTM Nieuws.

Dat de Macrons naar Molenbeek komen, is op zijn minst opvallend te noemen. Die Brusselse gemeente kwam namelijk fel in de schijnwerpers te staan omdat er verschillende terroristen uit Molenbeek betrokken waren bij de aanslagen die op 13 november 2015 in Parijs aan 130 mensen het leven kostten.