LIVE. Formateurs kopen tijd bij de koning: vanavond starten moeilijke onderhandelingen over begroting IB JV KVDS

28 september 2020

10u00

Bron: Belga, eigen berichtgeving 50 De onderhandelaars van de zeven partijen die een federale regering willen vormen, zitten sinds 10 uur opnieuw samen in de hoop een finaal akkoord te bereiken. Gisteren lukte dat nog niet, hoewel er tot in de vroege uurtjes vergaderd werd. Formateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) hebben intussen verslag uitgebracht bij de koning. Vannacht moeten nog enkele belangrijke knopen worden doorgehakt.



De vertegenwoordigers van liberalen, socialisten, groenen en CD&V hebben zondag de hele dag en het grootste gedeelte van de nacht onderhandeld over een regeerakkoord. Pas rond 3.30 uur gingen ze uiteen. Heel wat moeilijke knopen moeten nog worden doorgehakt, niet in het minst die van de begroting, het sluitstuk van het akkoord. De coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) moeten vanavond verslag uitbrengen bij de koning. Daar worden ze verwacht om 18 uur, zo is intussen bevestigd. De kans is klein dat ze er tegen dan al uitraken. Mogelijk wordt er nadien gewoon verder onderhandeld, om vannacht te landen. Er zit in elk geval druk op de ketel, want de nieuwe ploeg zou donderdag van start moeten gaan.



