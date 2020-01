LIVE. Familie van overleden Tine Nys (38) krijgt het woord op derde zittingsdag van euthanasieproces

21 januari 2020

De derde zittingsdag van het euthanasieproces in Gent is inmiddels aangebroken. Drie artsen uit Oost-Vlaanderen moeten zich daar verantwoorden voor het niet naleven van de voorwaarden voor euthanasie bij Tine Nys (38) in Sint-Niklaas in 2010. Hoofdinspecteur Didier Thielens bijt de spits af. Later vandaag mag de familie van Nys getuigen.