LIVE. Extra steunmaatregelen voor particulieren en bedrijven, corona-uitbraak in woonzorgcentrum in Sint-Gillis-Waas De Block: “Deze situatie duurt zeker nog acht weken” KV ADN KVDS

22 maart 2020

04u20

Bron: Belga, ANP, Reuters 226 De voorbije 24 uur zijn er in ons land opnieuw 355 mensen in het ziekenhuis opgenomen met het nieuwe coronavirus, 290 mensen liggen nu op intensieve zorgen (52 nieuwe). Er zijn ook 8 mensen overleden. Wereldwijd blijven landen steeds strengere maatregelen nemen tegen het virus. Italië gaat in het licht van het grote aantal sterfgevallen (bijna 800 doden gisteren) nóg meer op slot: ook alle niet-essentiële bedrijven moeten nu de deuren sluiten. Spanje verlengt waarschijnlijk de noodtoestand. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

Er gelden sinds woensdag strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus Covid-19. Alle niet-essentiële zaken sluiten. Enkel supermarkten, apotheken en krantenwinkels blijven open. Deze regels zijn van kracht tot en met zeker 5 april. Alle noodzakelijke informatie over het coronavirus vindt u in ons dossier.