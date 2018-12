LIVE. Extra ministerraad over migratiepact op vraag van N-VA, dat “geschandaliseerd is door agressie van coalitiepartners”



07 december 2018

De crisis in de Wetstraat blijft duren. De stellingen binnen de meerderheid over het migratiepact liggen vast en werden gisteren door de goedkeuring van de resolutie in het parlement - en zeker tijdens het debat - extra benadrukt. MR, Open Vld en CD&V willen dat de regering het pact goedkeurt, terwijl N-VA het naar de prullenmand wil verwijzen. Premier Charles Michel bevestigde dat hij naar Marrakesh zal gaan, maar voor de Vlaams-nationalisten kan hij daar niet het standpunt van de regering verkondigen. Hoe moet het nu verder vandaag? Volg het in onze liveblog.