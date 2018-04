LIVE. Externe audit pleit minister Vandeput vrij in F-16-schandaal - volg voorstelling hier Redactie

13 april 2018

14u05

Bron: De Morgen 29 Deze namiddag zijn de twee langverwachte audits over het F-16-schandaal voorgesteld in het parlement. Eén interne en één externe audit moeten een antwoord bieden op de vraag of de legertop bewust informatie achterhield voor minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en of die laatste fouten heeft gemaakt. Uit de externe audit blijkt alvast dat er geen grote fouten zijn gemaakt.

Donderslag bij heldere hemel drie weken geleden, wanneer oppositiepartij sp.a kwam aanzetten met studies van vliegtuigbouwer Lockhead Martin die aantoonden dat de Belgische F-16's langer kunnen blijven vliegen dan oorspronkelijk voorzien. Ook minister van Defensie Steven Vandeput kwam uit de lucht vallen, zo verklaarde hij zelf.

Bijgevolg was de vraag die gesteld moest worden: "Hield de legertop deze informatie bewust achter de hand?". Zeker toen gelekte mails van de anonieme kolonel X aantoonden dat diens verzoek om het cijferwerk op het kabinet van Vandeput te krijgen, werden tegengehouden, drong die vraag zich op.

"Informatie moest niet doorstromen"

Minister Vandeput (N-VA) bestelde twee audits: een interne en een externe audit. De externe audit pleit de minister nu vrij, daarin staat namelijk dat de veelbesproken informatie niet moest doorstromen naar de minister in kwestie en dat die informatie evenmin invloed heeft op het lopende aanbestedingsdossier voor de vervanging van de huidige F-16's.

De informatie van Lockheed Martin over de levensduurverlenging van de F-16's werd binnen Defensie "conform de geldende bevoegdheden opgevolgd en behandeld". Ze moest volgens de geldende procedures niet doorstromen naar minister van Defensie Steven Vandeput of naar Chef Defensie Marc Compernol. Dat staat in de samenvatting van de externe audit die vanmiddag in de Commissie Defensie aan alle commissieleden werd bezorgd.

"Er zijn geen aantoonbare professionele fouten gemaakt" in de manier waarop de leger is omgesprongen met het rapport van vliegtuigbouwer Lockheed Martin over de levensduurverlenging van de F-16, concludeert minister Vandeput zelf.

Oppositie misnoegd

De oppositiepartijen zijn misnoegd over de manier waarop ze inzage krijgen in de audits naar de vervanging van de F-16's. Ze vinden het niet alleen niet kunnen dat ze pas donderdag werden uitgenodigd in de commissie Defensie, maar ook dat ze slechts een samenvatting ter beschikking krijgen is hen een doorn in het oog.

"Men wil dit in de doofpot houden. Een deftige parlementaire controle wordt onmogelijk gemaakt. Op basis van zeven bladzijden samenvatting moeten wij hier een debat voeren", kloeg Wouter De Vriendt (Groen). "De commissie is nog niet eens begonnen of we krijgen al een kaakslag. We werden 26 uur op voorhand verwittigd, we hebben de documenten niet eens kunnen zien en de externe audit waarop de minister zich zo beroemde, is samengevat op een papiertje van één bladzijde", aldus Dirk Van der Maelen (sp.a). "Dit is een onaanvaardbare manier waarop de regering omgaat met dit parlement."

