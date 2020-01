LIVE euthanasieproces. Zus van Tine schreef “hallucinante” brief naar magistraat

Na een bewogen zitting gisteren in de assisenzaal van Gent gaat vandaag de tiende dag van het euthanasieproces van start. Vanochtend is de verdediging van psychiater Godelieve T., onder wie ook Jef Vermassen, met de pleidooien gestart. Later volgen nog de replieken, het slotwoord van de drie beschuldigden en vanavond (laat) oordeelt de jury over de schuldvraag. Volg de volledige procesdag op de voet in onze liveblog.