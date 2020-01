LIVE euthanasieproces. Laatste getuigen doen hun verhaal: “Een kus en ze was weg”

Cedric Matthys

28 januari 2020

09u39

0

Het wordt een korte dag vandaag op het euthanasieproces in het hof van assisen in Gent. Er passeren nog enkele getuigen de revue voor de advocaten zich terugtrekken. Morgen volgen nog de slotpleidooien en donderdag moet de jury zich uitspreken over de schuldvraag. Volg alle ontwikkelingen op het proces ook vandaag op de voet in onze liveblog.