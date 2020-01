LIVE. Euthanasieproces kan doorgaan: advocaat Joris Van Cauter treedt op voor hele familie Nys HAA Erwin Verhoeven Cedric Matthys

23 januari 2020

09u59 16 Joris Van Cauter, de advocaat van de ouders van Tine Nys, zal ook optreden voor de zussen en de broer van Nys. De advocaat maakte bekend dat hij Fernand Keuleneer zal vervangen, die zich van de stafhouder van de Gentse balie moest terugtrekken, nadat bleek dat hij plaatsvervangend lid was van de euthanasiecommissie die de zaak van Nys behandelde.

Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moeten zich verantwoorden voor vergiftiging. Volgens de verdediging had Tine Nys autisme en was ze uitbehandeld, waardoor ze voldeed aan de wettelijke voorwaarden van “een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening”.

