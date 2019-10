LIVE. Enkel Open Vld moet officieel nog beslissen over namen ministers

TT

02 oktober 2019

06u12

8

De leden van N-VA, CD&V en Open Vld hebben met ruime meerderheden het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering goedgekeurd. Meteen daarna duidden de partijen hun ministers aan. Later vandaag leggen de ministers de eed af in het parlement en trekt Jan Jambon (N-VA) naar koning Filip voor zijn eedaflegging als minister-president. Daarna leest hij in het parlement de regeerverklaring voor. Volg alle ontwikkelingen hier live.