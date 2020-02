LIVE. Enige Belgische coronapatiënt mag ziekenhuis verlaten: “Hij is nu de veiligste mens in ons land” RL HLA KVE LH

15 februari 2020

19u20

Bron: ANP, Reuters, Belga, CNN 46 De 54-jarige West-Vlaming Philip Soubry, de voorlopig enige besmette Belg die in quarantaine zat, heeft het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis verlaten. De man was erg opgelucht: “Eindelijk wat frisse lucht”, vertelde hij aan onze collega’s van VTM Nieuws. Omdat Soubry niet meer besmet is, is hij meteen de veiligste persoon in ons land. “Het is absoluut onmogelijk dat hij nog iemand besmet”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Van coronavirus naar Covid-19

De WHO heeft het coronavirus een nieuwe naam gegeven. In plaats van 2019-nCoV heet het nu Covid-19. De ‘co’ in de nieuwe naam staat voor corona, de ‘vi’ voor virus en de ‘d’ voor disease, het Engelse woord voor ziekte.

Meer patiënten door snellere diagnose

Het hoge aantal patiënten dat woensdag werd gemeld, is volgens experts het gevolg van nieuwe diagnosemethoden. Door gebrek aan test-kits en het grote aantal zieken, stellen medici het virus vast na klachten van de patiënt en CT-scans zonder nieuw laboratoriumonderzoek. De diagnose wordt zo vaker en sneller gesteld.

Acht Belgen in quarantaine mogen zondag naar huis

Van de eerste tien Belgen die gerepatrieerd werden uit de China, mogen er acht zondag naar huis. De enige besmette Belg, West-Vlaming Philip Soubry, heeft na twee negatieve tests het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis verlaten. Hij is niet langer besmet met het virus en is dus ook niet meer besmettelijk voor zijn omgeving. De laatste twee Belgen die vorige zondag uit China gerepatrieerd werden, testten ook negatief maar worden nog 14 dagen in quarantaine gehouden.

EU-landen gaan nauwer samenwerken

De EU-ministers van Volksgezondheid gaven donderdag in Brussel de Europese Commissie de opdracht te zorgen voor uitwisseling van informatie over risico’s en genomen maatregelen. Men beloofde samen te werken bij de controle van reizigers die Europa binnenkomen. Ook geeft de EU geld zodat lidstaten zich beter kunnen voorbereiden. De commissie moet de beschikbaarheid van medicijnen in de EU onderzoeken en levering garanderen. Ook moet ze stimuleren dat isolatie en quarantaine van patiënten consistent worden toegepast.

Vaccin tegen virus

Aan een vaccin wordt hard gewerkt. De WHO maakte woensdag bekend dat er 4 kandidaat-vaccins zijn, maar die moeten nog zorgvuldig worden getest. Op z'n vroegst is over 18 maanden een gecertificeerd vaccin beschikbaar.

Bekijk ook: Zo verspreidt het coronavirus zich

Lees ook:

Angst voor coronavirus is groot, maar wie kent deze 9 haast vergeten virussen nog die even fataal zijn?

Rush op mondmaskers door coronavirus: “Maar in de praktijk hebben ze geen zin”

En weer is de vleermuis hoofdverdachte van verspreiding coronavirus. Hoe komt dat toch?