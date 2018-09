LIVE. Energieminister Marghem geeft meer uitleg over afschakelplan rvl

24 september 2018

15u00

Bron: Belga 0 Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem geeft om 17 uur een persconferentie over de energiebevoorrading. Vanochtend had de energieminister aangegeven dat ze de verschillende gegevens over de bevoorradingszekerheid grondig zou analyseren. Het resultaat van die analyse wordt dus om 17 uur voorgesteld.

Afgelopen weekend liet het Planbureau verstaan dat het niet uitgesloten is dat in november een aantal zones in ons land van het elektriciteitsnet gehaald worden omdat er een stroomtekort dreigt. De reden is dat in november maar één van de zeven kerncentrales in ons land stroom zal leveren.

In een eerste reactie zei minister Marghem dat het niet het Planbureau is, maar wel hoogspanningsnetbeheerder Elia die de situatie moet evalueren. De minister liet ook verstaan dat ze vandaag met Elia en met Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, samenzit. De verschillende gegevens die ze over de bevoorradingszekerheid zou binnenkrijgen, zou ze "grondig analyseren".

Open Vld: "Onaanvaardbaar

Intussen eist Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten dat energieminister Marghem "onmiddellijk" een strategische reserve aanlegt om deze winter de bevoorradingszekerheid te garanderen. Elk mogelijk risico dat het licht deze winter zou uitgaan, is "onaanvaardbaar" voor de Vlaamse liberalen. "Mensen en bedrijven moeten gerust de winter kunnen ingaan", zegt Rutten.

De Vlaamse liberalen eisen nu van de Franstalige liberale energieminister dat ze voor zekerheid zorgt en geen enkel risico loopt. Ze vragen "met klem aan federaal minister van Energie Marie Christine Marghem om onmiddellijk werk te maken van een strategische reserve om mogelijk stroomtekort te compenseren", luidt het maandagmiddag.

De partij vraagt ook werk te maken van de concrete uitrol van het Energiepact, waarin de kernuitstap in 2025 zit opgenomen. "We moeten onverkort en versneld dit Energiepact uitvoeren", zegt Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz. "In het Energiepact zit alles om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden."